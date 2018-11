Une liste toujours plus longue de médicaments est actuellement indisponible en Belgique, prévient l'Association pharmaceutique belge jeudi, rapporte VTM Nieuws.

"Il est souvent possible de trouver une solution de remplacement, mais nous devons aussi parfois renvoyer le patient chez son médecin. C'est évidemment un problème", explique Lieven Zwaenepoel, porte-parole de l'association. "Il y a aujourd'hui 413 médicaments indisponibles, et d'autres pour lesquels les livraisons sont limitées", explique-t-il. Il y a plusieurs raisons à ce problème: l'exportation de molécules initialement destinées au marché belge, des difficultés dans la production et la distribution ou encore des ruptures de stock.