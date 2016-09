Les urgences prises d’assaut: "En 24 heures, on a près de 250 patients à traiter"

L. C. C. Publié le samedi 10 septembre 2016 à 09h00 - Mis à jour le samedi 10 septembre 2016 à 09h45

Santé

En Belgique, 139 sites hospitaliers disposent d’un service d’urgence (sur les 198 au total). En 2014, le nombre total d’admissions au service des urgences des hôpitaux était de 3.334.537. C’est bien plus qu’en 2012. Deux ans auparavant, le Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) en dénombrait 3,2 millions, ce qui fait une progression totale de 4 %.

Dans 77 % des cas, le patient peut rentrer chez lui, après avoir été examiné et soigné par l’urgentiste. Certaines visites pourraient toutefois attendre le lendemain et l’avis d’un généraliste (voir encadré ci-bas). Des maisons de médecine générale existent également pour éviter de se rendre inutilement aux urgences.

De plus, de 2008 à 2013, les honoraires médicaux des services d’urgence ont augmenté de 5 % par an. Un coût certain, même si certains patients préfèrent passer par là pour payer la note plus tard.

En avril dernier, le KCE souhaitait réduire les dépenses de l’assurance maladie en proposant un plan qui permettrait de réduire le nombre d’admissions dans ce service indispensable, mais uniquement dédié aux urgences.

Cas les plus fréquents

"En 24 heures, on a près de 250 urgences à traiter sur nos deux sites", explique Lucien Bodson, médecin urgentiste au CHU de Liège.

Il est difficile d’établir les raisons les plus courantes d’admission dans ce service. Les spécialistes s’accordent toutefois sur certains types de pathologies comme "la petite traumatologie". "De mémoire, cela représente 60 % des admissions chez nous", poursuit Lucien Bodson, médecin urgentiste au CHU de Liège (37 % des contacts avec le service pour cette raison, selon le KCE).

Le Dr Marc Van Nuffelen, chef de service adjoint des urgences à l’hôpital Érasme à Bruxelles, confirme les propos de son confrère : "Ce sont des entorses, des lésions liées à des accidents sportifs, des chutes..." Le reste, "ce sont des cas de médecine interne", continue le médecin liégeois.

Lucien Bodson ajoute que de nombreuses pathologies sont gériatriques et/ou chroniques (de personnes bien connues de leurs services atteintes de problèmes cardiaques, de soucis pulmonaires ou oncologiques qui reviennent).

À l’hôpital Érasme, on note également de nombreux accueils aux urgences pour "des douleurs abdominales et thoraciques, des difficultés respiratoires ou des céphalées".





De rares urgences sexologiques

10 à 15 fois par an, les urgentistes sont confrontés à des "cas originaux".

Les urgentistes sont confrontés à de nombreuses situations. Et parfois, cela touche le domaine intime. Très intime´: la sexualité. Malaises lors de l’acte sexuel, réaction suite à la prise de Viagra, corps étranger bloqué dans l’orifice anal ou vaginal, etc. "Aux urgences, on voit vraiment de tout", explique Lucien Bodson, médecin urgentiste au CHU de Liège. "Mais les cas d’urgences sexologiques sont rares. On en voit 10 ou 15 par an."

Marc Van Nuffelen, chef adjoint du service des urgences de l’hôpital Érasme à Bruxelles, confirme : "C’est assez rare".

"Il y a des cas originaux, c’est vrai", admet le docteur Bodson. "Citons celles et ceux qui se sont introduit un objet dans un orifice et qui ne parviennent pas à l’en déloger. Cela arrive plutôt dans le courant de la nuit, en début de soirée. Parfois lors des périodes de fêtes et de guindailles..."

À l’hôpital de la Citadelle à Liège, on précise que parmi les urgences sexologiques, on "intervient parfois pour retirer différents corps étrangers tels que des fruits, des bougies, des bouteilles de parfum, de bière..."

"Il y a aussi des risques indirects liés à la sexualité. On doit parfois savoir si une personne a pris du Viagra", ajoute Lucien Bodson. Parce que la prise de la petite pilule bleue exclut certains types de traitements. "Il y a des médicaments à éviter si on a pris du Viagra peu de temps avant l’admission aux urgences."

En revanche , ce qui est très fréquent, ce sont "les appels de personnes inquiètes suite à un comportement sexuel à risques", poursuit le Dr Van Nuffelen. Après un rapport sexuel avec une personne qu’elles ne connaissaient pas ou peu, "il arrive qu’on nous appelle pour des conseils".

Lucien Bodson continue : "Dans le doute, il faut réagir vite et consulter un médecin endéans les 48 heures. Certains attendent une semaine avant de venir : c’est tard".