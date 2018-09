Le gouvernement a décidé d'imposer un paquet neutre pour les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac pour pipe à eau (chicha), a annoncé vendredi la ministre de la Santé, Maggie De Block.

La mesure s'inscrit dans la politique de lutte contre le tabac de la ministre qui s'est fixé comme ambition de réduire la proportion de fumeurs dans la population en-dessous de 17%.

La date d'entrée en vigueur de la mesure n'est pas précisée. La ministre dit vouloir agir le plus vite possible. Les administrations vont envoyer l'arrêté royal qui définit les principes de la mesure à la Commission européenne avant de le soumettre au Conseil d'Etat.

"C'est une décision très importante que nous avons prise aujourd'hui. Les exemples de l'étranger montrent clairement qu'il est très important dans la lutte contre le tabac de rendre l'emballage des cigarettes et du tabac à rouler moins attrayant. Nos administrations vont se mettre immédiatement au travail de façon à ce que nous puissions instaurer cette mesure le plus rapidement possible dans notre pays", a déclaré la ministre dans un communiqué.

En instaurant le paquet neutre, la Belgique se met dans le sillage de la France, du Royaume-Uni, de la Norvège et de l'Irlande.

Le paquet neutre suit d'autres mesures prises durant la législature, dont un renforcement du service de Contrôle Tabac et Alcool, un meilleur remboursement des médicaments de sevrage, l'augmentation des accises sur le tabac et l'élaboration d'un cadre légal pour la cigarette électronique. Le parlement se penche de son côté sur une interdiction de fumer dans une voiture.