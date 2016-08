Manger bien pour sentir bon

Santé

Les fortes chaleurs ne sont pas toujours agréables. Et on ne parle pas ici du poids de la chaleur, mais bien des petits désagréments qu’elle engendre au niveau de la transpiration. Un manque d’hygiène n’est pas toujours la cause d’une transpiration malodorante. Notre alimentation joue en effet un rôle sur les odeurs dégagées par notre sueur.

Certains aliments ne favorisent pas la transpiration mais par contre peuvent favoriser une sudation trop odorante s’ils sont mangés en excès : ail, oignon, échalote, choux, épices (surtout curry et cumin), fenouil et poireaux sont en effet à proscrire lorsque le mercure grimpe.

A contrario, est-il possible de dégager une odeur agréable en fonction de son alimentation ? À en croire une étude menée par quatre psychologues de l’Université Macquarie, en Australie, en passe d’être publiée dans Evolution&Human Behavior, il est en effet possible de plaire en transpirant…

Ainsi, les hommes consommant beaucoup de fruits et de légumes ont une transpiration que les femmes jugent olfactivement agréable. De même, et c’est nettement plus étonnant, si l’on consomme des aliments gras et riches en protéines comme les œufs, le tofu ou la viande, l’odeur ne serait visiblement pas désagréable non plus pour le sexe opposé.

En revanche, mieux vaut éviter les pâtes et autres aliments très riches en glucides, car il en résulte une transpiration jugée particulièrement désagréable.

Les scientifiques ne se sont bien entendu pas contentés de ces constatations. Si certains aliments auraient la vertu de parfumer agréablement notre transpiration, c’est parce qu’ils sont riches en caroténoïdes, de puissants antioxydants permettant, notamment, au système immunitaire d’œuvrer de façon optimale et de ne pas endommager les cellules par les radicaux libres. En clair, être en bonne santé aurait des effets bénéfiques sur l’odeur de notre transpiration. Si vous transpirez la santé, la gent féminine n’y serait visiblement pas insensible.

Et si les pâtes et le pain n’ont pas le don d’attirer olfactivement la femme, les chercheurs estiment que c’est parce qu’ils n’ont fait leur apparition que récemment (encore que : il y a 9.000 ans quand même). Ils auraient donc, à l’inverse d’une alimentation nettement plus ancestrale, le (mauvais) don de perturber l’équilibre des milliards de micro-organismes qui peuplent notre peau. On va finir par croire que les femmes aiment réellement le côté bestial…