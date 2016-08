Mère d’autiste cherche de l’aide !

Santé

"Être mère d’un enfant autiste, c’est être incolore, inodore, comme si on disparaissait de la société."

Ces paroles tranchées, ce sont celles de Nadine Payfat. Âgée de 45 ans, cette Liégeoise réside actuellement avec sa fille, Juliette, 18 ans, et son fils, Maxim, 8 ans, "dans un petit meublé" de Liège. Pour l’instant du moins car dès ce 1er septembre, Nadine et ses enfants pourraient se retrouver à la rue, sans aide, sans toit. Une épreuve de plus pour cette mère célibataire et ses enfants dont le calvaire a débuté lorsque Maxim fut diagnostiqué autiste. Amère, elle dénonce aujourd’hui l’absence de prise en charge de cette maladie.

"En février dernier, nous avons dû quitter notre logement car celui-ci était vendu. Depuis, nous allons de meublé en meublé car nous n’avons pas le choix mais cela coûte cher." Nadine ne vit pas sous le seuil de pauvreté et n’émarge pas au CPAS ; elle ne le cache pas : "Je touche 1.400 euros à la mutuelle". Sans travailler, ce n’est pas rien, est-on tenté d’écrire mais, au regard du temps et de l’argent dépensés "pour les soins de Maxim", sa situation est devenue particulièrement précaire.

"J’ai fait une demande au CPAS pour intégrer un logement social ou d’urgence, mais le problème, c’est que je suis sur la mutuelle et que je ne suis pas considérée comme étant dans l’urgence", explique-t-elle. "Pourtant je peux vous assurer que je suis dans une situation d’urgence sociale."

On sait pertinemment, insiste-t-elle, que pour une bonne prise en charge d’un enfant autiste, il faut au moins 2 séances de logopédie par semaine. Au sud du pays toutefois, ces séances ne sont pas remboursées. Pour ce poste, on en est à 300 euros par mois... À ajouter à un loyer de plus de 800 euros, le budget est étriqué ; et l’encadrement n’est pourtant pas suffisant.

D’impasse, il en est également question dans l’enseignement. "Mon fils a dû quitter son ancienne école où il y avait des problèmes de harcèlement. C’était une école normale et maintenant il doit intégrer une nouvelle école, de type 8, ce qui ne sera toujours pas adéquat puisque l’enseignement spécialisé dont il aurait besoin lui est refusé." Techniquement parlant, explique Nadine, son fils n’a pas un QI assez faible ! Quand bien même, les places sont particulièrement chères tant le manque est évident.

"Aujourd’hui, j’ai d’abord besoin d’une chose, c’est d’un logement, sans quoi je serai à la rue. Je ne sais pas à qui m’adresser, rien n’est fait pour aider les autistes et leur famille." Les statistiques disponibles en matière d’autisme permettent pourtant d’affirmer qu’en Europe, une personne sur 100 serait touchée par le phénomène, à des degrés divers.

Il n’est d’ailleurs pas rare de voir des familles fonder leur propre ASBL pour récolter des fonds. L’initiative privée, à défaut d’autre chose.





"Le monde de la débrouille"

En avril dernier, les ministres wallons et bruxellois présentaient le premier plan transversal axé sur l’autisme. Un plan particulièrement attendu quand on sait qu’à l’instar de la France, la Belgique avait été condamnée, en 2013, par le Comité européen des droits sociaux pour le manque de logements destinés aux personnes handicapées, y compris aux personnes souffrant d’autisme.

Qu’en est-il de la mise en œuvre de ce vaste plan pour lequel on évoquait 25 millions à Bruxelles et 13 millions au sud du pays ? En quelques mois, le ministre de la Santé Maxime Prévot (CDH) assure des avancées comme cet "état des lieux précis du manque de solutions pour les personnes atteintes d’autisme". Et d’évoquer également ces axes d’action comme l’amélioration de la formation, la création de classes spécialisées dans l’enseignement ordinaire (400.000 euros ont été dégagés pour la rentrée 2017) ou encore la création de nouvelles places d’accueil et d’hébergement. "Un appel à projets va être lancé pour la fin septembre. Une somme de 10 millions d’euros sera ainsi dédiée à la création de places d’accueil et d’hébergement, de répit, et éventuellement de crise, pour personnes autistes ou en situation de double diagnostic."

Dans le milieu associatif, les critiques n’ont pas perdu de leur vigueur et face au plan autisme, le scepticisme est évident. "Je ne dis pas que rien n’est fait, ce plan est une bonne première étape", explique Cinzia Agoni, responsable de l’association Inforautisme et elle-même mère d’un enfant autiste. "Mais c’est largement insuffisant, au niveau de la prise en charge des frais notamment." Et en Flandre ? Cinzia ne le cache pas : "À Bruxelles, nous avons le choix et j’ai choisi d’être sous le régime flamand, car il y a plus de services".

L’autisme : un trouble reconnu… mais qui coûte cher aux familles concernées, confrontées aux mêmes impasses dans le milieu scolaire. "Actuellement, on compte 1.300 places dans des écoles spécialisées dont 300 sont occupées par des Français." De quoi couvrir 10 % des besoins. Conséquence de cet état de fait : "Les enfants sont, soit en décrochage scolaire, soit déscolarisés ! Des programmes existent pourtant et permettent, avec une prise en charge précoce, de progresser énormément"… Effet pervers de l’absence d’encadrement : de nombreuses personnes autistes deviennent "incasables à l’âge adulte. Et alors, c’est le monde de la débrouille".