Des neurones surstimulés par les canaux ioniques dysfonctionnels pourraient être à l'origine de violentes céphalées. La découverte ouvre la voie au développement d'un produit thérapeutique.

15 % de la population adulte mondiale est touchée par des migraines. Les causes ne sont pas toujours identifiées, rendant parfois difficile la prévention de celles-ci voire même le traitement pour en venir à bout ou être soulagé.

Des chercheurs du CNRS, d’Université Côte d’Azur et de l’Inserm viennent de faire une découverte majeure. Ils ont identifié un processus qui provoque des crises migraineuses. Des neurones surstimulés par les canaux ioniques dysfonctionnels pourraient être à l'origine de violentes céphalées.

La nouvelle cause, découverte par une équipe de chercheurs français, donne de l'espoir aux migraineux. Cette découverte pourrait donner naissance à un traitement plus ciblé et, de la sorte, soulager les personnes souffrant de ces maux de têtes.