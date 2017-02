En cas de catastrophe nucléaire, la prise d’iode stable assure une protection de la thyroïde contre les effets du rejet d’iode radioactif. Le plan d’urgence nucléaire est en cours de finalisation. Il détaille, entre autres, les conditions de distribution de ces comprimés.

Selon Jean-Marc Nollet, il paraît clair, après des échanges avec Jan Jambon, ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, que "tout le monde pourra aller chercher gratuitement ses pilules d’iode d’ici fin 2017."

Dans les faits, ce sont d’abord les groupes prioritaires qui doivent être fournis. Les personnes vivant à 20 kilomètres des centrales nucléaires du pays reçoivent un courrier leur indiquant qu’elles peuvent aller chercher une boîte gratuitement en pharmacie. Le rayon devrait être élargi dans le courant de l’année. On parle d’un rayon de 100 kilomètres, à savoir tout le pays. "Cela s’adresse prioritairement aux groupes vulnérables et spécifiques : femmes enceintes, femmes allaitantes et enfants", précise Jan Jambon. "La distribution préalable aux collectivités est également prévue pour les groupes cibles spécifiques susmentionnés."

Inutile d’aller chercher des comprimés d’iode stable si vous ne vivez pas à moins de 20 kilomètres des centrales. "Il faudra attendre la prochaine campagne de distribution", nous dit-on à la pharmacie Servais, à Namur. "Nous n’en avons pas encore. Cela se fait par zones. Nous ne sommes pas situés dans un rayon de 20 kilomètres autour des centrales. Nous n’avons pas encore de comprimés d’iode à fournir aux personnes. Quand nous les recevrons, les citoyens devraient avoir un courrier de l’État les informant de cette disponibilité de ces boîtes."

La date à laquelle ces comprimés seront acheminés par l’État dans toutes les pharmacies du pays n’est pas connue. "C’est encore trop tôt", signale-t-on au cabinet de la ministre de la Santé publique, Maggie De Block.

Chez Evoluphar, à Etterbeek, on explique avoir de l’iodure de potassium en suffisance, au cas où. "Nous avons également des comprimés d’iode à vendre", dit-on. "Ils sont essentiellement destinés aux personnes qui craignent d’être exposées suite à leurs déplacements. Par exemple, une personne qui se rend au Japon, non loin de Fukushima, durant une période d’un mois ou deux. La boîte de 100 comprimés est vendue 6 euros."