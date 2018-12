En décembre 2014, un jeune premier faisait son apparition dans l’univers plutôt tranquillou de la pharmacie¶pharmacie : Medi-Market accrochait sa première enseigne à Gosselies, terre d’origine d’autres grandes histoires commerciales belges (Carrefour Market Mestdagh, entre autres).

Success-story à la belge pour les uns, épine douloureuse dans le pied des autres, le Petit Poucet métamorphosé en géant incontournable quatre ans plus tard - 27 parapharmacies et 17 pharmacies à l’heure actuelle - donne un coup de pied dans la fourmilière de ce business feutré, ne laissant personne indifférent. À commencer par le client qui découvre des prix cassés grâce à un nouveau modèle, plus "low-cost". Du jamais-vu.

(...)