Bonne nouvelle pour tous les jeunes parents : vous pouvez retirer le stérilisateur à biberons de votre liste de naissance. Une sacrée économie… Et une belle place de gagnée dans le sac de bébé quand il faudra tout embarquer pour le réveillon chez mamy !

Trop d’hygiène tue l’hygiène : pour construire ses défenses immunitaires, Junior a besoin de croiser des microbes. À moins d’être né prématurément ou d’avoir une immunité faible, il ne doit pas obligatoirement boire dans un biberon stérilisé.

Par contre, son "bibi" doit être propre. Rigoureusement propre ! Et on le remplit au fur et à mesure des repas, pas à l’avance : "La poudre de lait n’est pas stérile, explique Nathalie Claes, diététicienne de pédiatrie à la Direction de la Santé de l’ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance). Dès qu’on la mélange à l’eau, on obtient un produit instable, plus favorable au développement de micro-organismes."

C’est pour ça qu’il a été recommandé, à une époque, de stériliser les biberons, puis de ne pas les préparer d’avance. Il apparaît aujourd’hui qu’un bon nettoyage suffit, à condition de respecter ces règles : "Dès que l’enfant a fini, on passe le biberon à l’eau froide avec un écouvillon pour ôter les dépôts de protéines de lait qui s’agglutinent au fond. On le lave ensuite à l’eau très chaude avec du liquide vaisselle, on rince parfaitement et on laisse sécher à l’air libre, tête en bas."

Pas d’essuie vaisselle, qui est souvent un vrai nid à bactéries.