Santé Les maladies du foie gagnent du terrain en raison de notre alimentation trop riche. Les médecins lancent l’alerte.

On estime que 30 % des Belges ont un foie trop gras à cause de l’excès de sucre et de graisse. Les hépato-gastro-entérologues du monde entier se sont rassemblés la semaine dernière à Paris dans le cadre du Congrès international du foie. Et ils s’inquiètent de la Nash ou de la maladie du soda.

Cette inflammation du foie reste difficile à diagnostiquer et peut se transformer en cirrhose.