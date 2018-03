Avec l’évolution de toutes les nouvelles technologies, il est de plus en plus difficile de se passer des écrans. Que ce soit pour le boulot, pour l’école ou pour son plaisir personnel, les écrans font désormais partie de notre vie quotidienne. Le souci est que certains ne parviennent plus à s’en séparer au point de souffrir d’addiction.

(...)