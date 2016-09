Salles de sport: plus de 60 % de cas de dopage en 4 ans

Santé

Nos salles de sport sont-elles devenues des salles de shoot ? Dans l’univers du fitness amateur, les adeptes de la gonflette sont de plus en plus nombreux à être accros aux stéroïdes. Des produits ultra-dangereux et très (trop) accessibles, comme les androgènes (qui représentent 50 % des saisies en 2015) ou les hormones de croissances (25 %).

C’est ce qui ressort du dernier rapport de la Cellule Multidiscipline Hormones, le service de la Police fédérale qui lutte contre le trafic de substances hormonales et la criminalité pharmaceutique et alimentaire. Pour rappel, les stéroïdes anabolisants favorisent le développement des muscles, raccourcissent le temps nécessaire à la régénération, stimulent la dégradation des lipides et augmentent les capacités de performances.

Les conclusions dressées par ce rapport sont plus qu’alarmantes.

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.