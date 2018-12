Tout est né à Grâce-Hollogne, en région liégeoise, de la rencontre entre un pharmacien débordant d’idées et de deux associés liégeois. Newpharma a été lancée en 2008. En dix ans, cette pharmacie qui délivre en ligne des médicaments sans prescription a vu son chiffre d’affaires croître de plus de 133 000 %. Elle compte aujourd’hui quelque 200 collaborateurs. Plus de 35 000 références peuvent être commandées en ligne et 1,6 million de patients ont déjà acheté via leur plateforme. Pour l’année 2018, les fondateurs évoquent une éventuelle hausse de 40 % du chiffre d’affaires.(...)