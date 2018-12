Hier, la Belgique devenait championne du monde de hockey en battant les Pays-Bas, sur un gazon artificiel composé de granulés noir.Ces petites billes noires sont des granulats de caoutchouc synthétique, de type SBR ("Styrène-Butadiène"), constituées de vieux pneus broyés et permettent d’assurer la stabilité du gazon synthétique. Elles donnent au terrain sa souplesse et sa capacité à absorber les chocs. Mais depuis quelque temps, leur potentiel caractère cancérigène est dans le viseur des autorités, des clubs et des médias. D’ailleurs, le 30 octobre dernier, l’émission "Questions à la Une "de la RTBF était consacrée aux terrains de sport synthétiques contenant des granules de pneu, et portait sur leur impact possible auprès de la santé des sportifs et sur l’environnement.Et depuis quelque temps déjà, ces petites billes noires génèrent des craintes auprès du public concerné et sont dans le viseur des autorités.(...)