Comme chaque été, les moustiques sont de retour.

Et avec eux de nombreux moyens pour soulager (ou éviter) les piqûres. Le Bite Helper en fait partie. Ce gadget combine chaleur et vibration pour réduire significativement l’envie de se gratter. L’appareil doit rester en place de 30 à 45 secondes pour une efficacité accrue, selon son inventeur. La chaleur neutraliserait l’effet de la salive des moustiques, la rendant pratiquement inerte, et la vibration augmenterait l’afflux de sang vers la zone qui démange…