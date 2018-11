Le petit Baron est né avec une maladie qui ne touche que cinq personnes en Angleterre: le syndrome de régression caudale.

Le nouveau-né est venu au monde sans fesses et avec les jambes à l'envers, comme si elles formaient un grand écart permanent. Tracy Fletcher, 39 ans et son compagnon, Edward, ont appris, lors d'une échographie, que leur bébé allait naître handicapé. Malgré cette nouvelle, ils ont décidé de mener la grossesse à terme.

Selon les médecins, le petit garçon ne pourra malheureusement jamais marcher, il se déplacera en chaise roulante et aura des problèmes au niveau des reins, de sa vessie et de son intestin. Quand il est né, Tracy et Edward ont été plus surpris que prévu. "C'était un moment très difficile et la première fois que je l'ai tenu, j'avais un peu peur", a-t-elle expliqué au journal Metro.

Après trois semaines placé en soins intensifs et sous ventilateur, Baron est rentré chez lui avec ses parents, qui remarquent déjà des progrès quant à sa motricité. Tracy a d'ailleurs lancé une collecte de fonds pour offrir un siège de voiture adapté à son petit garçon.