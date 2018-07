L’idée a germé voici un an dans l’esprit d’un dentiste, las de ne pas pouvoir honorer toutes les prises en charge urgentes demandées à la dernière minute par des patients embêtés. Réfléchissant à la possibilité de développer les possibilités du Web, il a développé une application, Tooddoc, avec Julien Galand.

Cette application, ils la décrivent comme étant le "BlablaCar de la médecine. À l’instar de Blablacar, Tooddoc répartit au mieux les différentes offres de rendez-vous en soulageant l’autoroute des urgences."

Autrement dit, l’application met en contact des patients avec des médecins ayant eu des désistements ou des créneaux horaires disponibles, dans leur région.

Cette application, entièrement gratuite pour les médecins et les patients, est disponible sur le Web, iOs et Android. Concrètement, "les patients doivent s’enregistrer via leur smartphone". Ils accèdent ensuite à une liste de médecins disponibles près de chez eux. "Le patient choisit le médecin qui remplit ses principaux critères (heure, endroit de consultation), après avoir complété un questionnaire reprenant les principaux symptômes et (ou) photo de la lésion. Il ne reste plus au patient qu’à confirmer son rendez-vous instantanément !"

Si aucun médecin n’était disponible, il est possible au patient de se mettre sur liste d’attente. Il devra détailler son urgence et, dès qu’un médecin a un moment à lui consacrer, il le lui signale.

Laurent Coppens, dentiste et co-fondateur de Tooddoc, explique que l’application a déjà un certain succès auprès des patients et des professionnels de la santé. "L’application vient de démarrer et pour ses débuts elle s’adresse aux dentistes, actuellement nous atteignons pratiquement 200 cabinets qui sont inscrits sur la plate-forme. Les premières demandes d’autres professions de la santé ont commencé."

Il précise que "depuis le 15 juin, nous avons enregistré plus de 800 recherches via les applications pour smartphones et le moteur de recherche Web."