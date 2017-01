Les services d’urgence des hôpitaux français sont débordés. En cause? Une épidémie de grippe assez conséquente. En Belgique, on n’y est pas encore. les hôpitaux se préparent.

"On se prépare à voir arriver les patients atteints de la grippe. Les infectiologues nous ont déjà alertés: il y a déjà pas mal d’hospitalisés à cause de la grippe", explique le Dr Stéphane Degesves, chef du service des urgences au CHR Citadelle.

On ne parle pas encore de seuil épidémique en Belgique, on s’en approche. "Il n’y a pas non plus d’afflux massif de patients avec des symptômes grippaux aux urgences", précise le médecin urgentiste liégeois. "On constate cependant qu’il y a de plus en plus de malades. Il y a un ou deux malades par famille. Ça commence à se déclarer. On se prépare au mieux à l’afflux éventuel de malades. Il n’y a pas de précaution autre que les précautions universelles (voir ci-contre, NdlR) . Le meilleur message à faire passer aux gens, c’est faites-vous vacciner!"

Masques, gel désinfectant, chambres, tigettes pour frottis naso-pharyngé... Tout est prévu pour que le patient suspecté soit isolé et ne contamine pas trop les autres patients des urgences.

Faut-il réellement se présenter aux urgences en cas de grippe? Le médecin généraliste reste l’interlocuteur privilégié. "Il est préférable de s’adresser d’abord à son médecin si on présente les symptômes traditionnels de la grippe", ajoute Stéphane Degesves. "Il rappellera les précautions d’usage et mettra en place un traitement à base d’anti-douleur et de médicaments contre la fièvre. Tous les cas ne nécessitent pas une hospitalisation. Dans 85% des cas, généralement, la grippe est bien traitée par le généraliste. Dans 15% des cas, il peut rediriger les patients vulnérables vers les urgences."

Pour le médecin, il serait même préférable de rester chez soi. "Il est moins dangereux, parfois, de rester chez soi que d’aller à l’hôpital. Les risques de disséminer le virus sont moindres. La maladie peut être traitée à la maison."

Pour les personnes des groupes à risques (nourrissons, personnes âgées, personnes souffrant d’affections respiratoires chroniques...) qui ne seraient pas vaccinées, il est préférable de prendre directement contact avec les urgences par téléphone ou de prendre contact avec le médecin de famille en cas de grippe.





Des précautions à prendre

Le mode de contamination de la grippe est simple. Le virus se transmet par les mains et les postillons de salive. "Le piège, c’est qu’on a beau prendre toutes les précautions qu’on veut, on peut être malade sans le savoir", indique Stéphane Degesves, chef des urgences au CHR Citadelle à Liège. "On est contagieux 24 heures avant que les symptômes n’apparaissent."

Quelques précautions sont à prendre pour éviter la propagation:

-> Lavage systématique des mains

-> Utiliser des mouchoirs en papier à usage unique.

-> Éviter de se curer le nez.

-> Ne pas tousser dans sa main mais bien dans le creux du coude.

-> Rester chez soi.