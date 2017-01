Chez nos voisins français, l’épidémie de grippe bat son plein depuis quelques jours déjà. La semaine passée, 5.745 personnes se sont présentées aux urgences pour des symptômes grippaux, et 1.035 ont dû être hospitalisées, entre le 26 décembre et le 1er janvier.

Si on ne parle pas encore d’épidémie chez nous, il ne s’agirait que d’une question de temps.

Entre le 25 et le 31 décembre, 70 personnes pour 100.000 habitants ont consulté un généraliste en raison d’un syndrome grippal, indique l’Institut de Santé Publique. C’est treize de plus que la semaine précédente. L’activité grippale est cependant toujours inférieure au seuil épidémique de 140 consultants pour 100.000 habitants. "À ce stade, il est encore trop tôt pour parler d’épidémie de grippe en Belgique", précise l’ISP, qui établira une nouvelle évolution de la situation le 11 janvier.

Pour les personnes qui ne se sont pas encore fait vacciner, il n’est pas trop tard ! Le vaccin doit idéalement être administré entre mi-octobre et mi-novembre mais l’Institut de Santé Publique conseille aux personnes à risque non encore vaccinées de prendre contact le plus rapidement possible avec leur médecin généraliste. Celui-ci décidera de les vacciner ou non, en fonction de leur état de santé et/ou de leur situation personnelle.

"Il faut se dépêcher car il ne protège pas du jour au lendemain. Il faut compter entre une et deux semaines pour avoir une protection", confirme le docteur Léonard.

"Les personnes à risque sont les personnes âgées de plus de 65 ans, celles qui souffrent d’une maladie chronique et les femmes enceintes chez qui le virus est particulièrement sévère. On recommande également aux proches des personnes à risque de se faire vacciner pour ne pas les contaminer."

Quant à l’efficacité du vaccin, les médecins se montrent optimistes. "Dans les personnes qui sont venues consulter, on a des cas d’Influenza A, dont une souche est présente dans le vaccin. Il peut arriver que le vaccin ne protège pas contre certaines souches mais il peut protéger contre des souches virales proches."