La recommandation de l’EFSA (European Food Safety Authority) est de boire 1,5 litre par jour (les boissons alcoolisées ne sont pas comprises dans cette recommandation). L’eau est à privilégier mais d’autres boissons, y compris les boissons rafraîchissantes, contribuent aussi à une bonne hydratation. Toutes les boissons contiennent de l’eau : près de 90 % pour les jus et boissons rafraîchissantes, 99,5 % pour les boissons light, 100 % pour les eaux.

Le sucre (ou saccharose) appartient au groupe des hydrates de carbone. Les hydrates de carbone fournissent, avec les graisses et les protéines, l’énergie nécessaire au corps humain. Sans énergie, nous ne pouvons pas fonctionner correctement. Les boissons rafraîchissantes regular sont sucrées avec du sucre, les boissons rafraîchissantes light ne le sont pas ou seulement partiellement. Sur l’emballage sont mentionnées tant la teneur totale en hydrates de carbone que la quantité de sucres.

Consommés avec modération, les sodas peuvent donc constituer une source d’hydratation. Mais ils n’en contiennent pas moins d’importantes quantités de sucre, si bien qu’il n’est pas recommandé d’en consommer plus d’un verre par jour.

Conscients du problème et devant répondre à des objectifs visant à consommer plus sainement, les principaux fabricants de sodas présents sur le marché européen se sont engagés à réduire de 10 % la teneur en sucre dans leurs produits d’ici à 2020, a annoncé la Fédération royale de l’industrie des eaux et des boissons rafraîchissantes (Fieb).

Couplée à la réduction déjà mise en place par le secteur belge des boissons non alcoolisées, cette réduction en sucre s’élèvera donc à environ 20 % d’ici à 2020.

L’engagement européen de la Fédération européenne des producteurs de boissons rafraîchissantes Unesda, qui regroupe des grands noms du secteur tels que Coca-Cola, Pepsico et Red Bull, s’inscrit dans la lignée de l’engagement que le secteur belge des boissons rafraîchissantes avait annoncé l’année passée, à savoir une réduction de la teneur en sucre de 10 % entre 2012 et 2020. La réduction totale réalisée entre 2000 et 2020 s’élèvera donc à un peu plus de 20 %. "Cet engagement au niveau européen démontre encore une fois que les entreprises du secteur prennent leurs responsabilités dans la lutte contre le surpoids, ce qui ne fera que consolider les efforts au niveau national", a commenté la Fieb.

Ces dernières années, les producteurs belges ont déjà sensiblement augmenté leur distribution des boissons light et zéro, atteignant 30 % de parts de marché pour de tels produits en Belgique, soit la plus élevée d’Europe, selon la Fieb. La Fédération de l’industrie des eaux et des boissons rafraîchissantes indique par ailleurs continuer à soutenir et à développer les initiatives antérieures, telles que la plateforme d’information www.edulcorants.eu, le Belgian Pledge (qui les engage à ne plus faire de publicité envers les enfants de moins de 12 ans, sauf pour des aliments et des boissons qui répondent à des critères nutritionnels spécifiques) et la déclaration d’engagement récemment signée relative à l’offre de boissons dans les écoles.