On opte pour un produit sans insecticides

Les neurotoxiques, à base de pyréthrinoïdes ou de malathion (Para Spécial Poux, Item anti-poux, shampoing Itax…), ne sont plus assez efficaces car les poux y sont devenus résistants. On leur préfère les produits d’action mécanique qui agissent en asphyxiant ou en déshydratant les poux. Ils sont à base de diméticone (huile de silicone), de corps gras (triglycérides, acides gras) ou d’huiles végétales. Aucune résistance n’est à ce jour constatée, les réactions d’intolérance sont rares et moins fréquentes qu’avec les neurotoxiques, qui peuvent provoquer des irritations cutanées ou un inconfort respiratoire. Beaucoup peuvent être utilisés lors de la grossesse.

On privilégie ceux qui sont efficaces en une seule application

En pratique, préférez les produits qui affichent une efficacité sur les poux et les lentes en une seule application afin de limiter le risque d’échec sur ces dernières, plus résistantes que les poux. Le plus souvent, il s’agit de références testées par des laboratoires indépendants. Privilégiez aussi une application sur cheveux secs, dont l’efficacité est plus constante que sur cheveux mouillés. Enfin, même si une seule application est censée suffire, contrôlez la chevelure 7 à 10 jours plus tard en y passant un peigne fin.

On choisit sa galénique préférée

Les dérivés siliconés ont une texture assez grasse et peuvent nécessiter plusieurs shampoings d’affilée pour être complètement éliminés. Les formes mousse ou crème ne coulent pas, ce qui facilite les applications. Il existe aussi des formes sans rinçage immédiat (temps de pose de 8 heures au moins).

On respecte le temps de pose

Pour qu’aucun parasite n’en réchappe, il faut suivre la durée d’application préconisée (de 15 minutes à 8 heures) et bien imprégner la chevelure (100 à 150 ml sur cheveux mi-longs à longs). Après chaque traitement, il est conseillé de passer un peigne fin, de préférence métallique, pour éliminer les poux et les lentes mortes, voire ceux qui seraient encore vivants !