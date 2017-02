La marque de préservatifs Duo a fait son apparition sur le marché belge du préservatif avec une gamme composée de cinq types de préservatifs : Retarding (pour maintenir l’érection plus longtemps), ultrafin (pour une sensation de peau à peau), naturel, G-Pleasure (strié et perlé) ou encore Tornado Passion (nervuré).

Commercialisés dans les grandes surfaces (Delhaize, Colruyt, Carrefour, Cora, Di, Kruidvat…) depuis le 9 février, ces préservatifs sont moins chers que les préservatifs du leader du marché, Durex. "Ils sont 10 % moins chers" (dès 3,75 euros la boîte de 6 Duo Na tural, NdlR) , affirme Bénédicte Joguet marketing manager chez Beiersdorf. "Avec l’arrivée d’une nouvelle marque, nous espérons attirer l’attention à nouveau sur ce marché prometteur et sur le préservatif, de manière générale."

Mais pourquoi une marque spécialisée dans le bien-être de la peau lance-t-elle des protections en latex ? "Nous veillons à la santé et au bien-être de la peau, c’est vrai", reconnaît Bénédicte Joguet. "Et le préservatif, c’est un contraceptif qui va sur la peau… On reste un peu dans le domaine. On promet qualité et confort !"

2.370 boites de préservatifs chaque jour en Belgique

En Belgique, 2.370 boites de préservatifs sont vendues chaque jour. Cela représente 900.000 boites sur l'année entière. Au total, le marché des préservatifs pèse 6,17 millions d'euros.