L’industrie du porno n’a jamais été aussi active. Elle affiche des chiffres à faire pâlir la plupart des entrepreneurs et cela grâce essentiellement au Web. Car il est loin le temps où, comme au début des années 80, les adeptes des films X se faufilaient en cachette dans d’obscures salles de cinéma qui affichaient 1 500 entrées par semaine.

Il y a un peu plus de dix ans, le secteur pesait quelque 57 milliards $ par an dont une vingtaine pour les projections vidéo et seulement 4,5 milliards pour la consommation sur Internet.

(...)