Alors que le salon Mobicar ouvre ses portes ce jeudi, une enquête réalisée par iVox révèle que ce mode de voyage est un excellent antistress. Ainsi pour 72 % des 1.000 sondés, le sentiment d’avoir complètement rechargé les batteries au terme du voyage prédomine.

Un peu plus de la moitié affirme se sentir en meilleure forme dans la caravane ou le motorhome. Le côté relationnel, assurément renforcé par la proximité de ce mode de vacances, est ausi profitable aux relations familiales : 79 % disent se sentir plus proches les uns des autres en vacances en caravane ou en motorhome.

Les activités sont d’ailleurs fortement centrées sur la famille comme cuisiner, manger et jouer à des jeux de société, et très appréciées par 86 % des répondants. De plus, un peu plus de la moitié des voyageurs en caravane et motorhome rapporte que ce type de vacances a un effet positif sur la relation avec leur partenaire. Un voyageur sur cinq (18 %) indique même avoir davantage de relations sexuelles qu’à la maison lorsqu’il est en vacances en caravane ou en motorhome.

Même ceux qui ne sont pas adeptes de ce mode de vacances avouent qu’ils ne seraient pas contre une telle expérience. Ils sont d’ailleurs près de la moitié à reconnaître qu’ils passeraient volontiers leur vacances en caravane ou en motorhome. Un roadtrip avec un véhicule de loisirs attire surtout les Belges plus jeunes, à raison de 54 % des Belges de moins de 35 ans, contre 32 % des plus de 55 ans.

"Pour un quart de Belges, un voyage autour du monde en caravane ou motorhome représente même un rêve. 70% de ceux qui ont déjà voyagé en caravane ou motorhome réitéreraient volontiers l’expérience."

Ce qui plaît avant tout dans le voyage en caravane ou en motorhome, c’est la flexibilité. Huit Belges sur 10 trouvent cette manière de voyager flexible. C’est ce qui ressort également du top 3 des atouts de ce mode de voyage: décider au moment même où aller, se déplacer n’importe où et devoir peu planifier.

Plus étonnant, 18 % utiliseraient un véhicule de loisirs pour se rendre à une fête afin de moins devoir faire attention à ce qu’ils boivent. Le coût est aussi un argument de choix pour les adeptes. "Selon 7 Belges sur 10, ce moyen de transport est moins onéreux que de partir en avion ou en voiture."

Envie de découvrir les joies et les possibilités du motorhome ? Rendez-vous à Mobicar jusqu’au lundi 15 octobre à Brussels Expo.