En matière de désir sexuel et de sexualité, en général, chacun est différent. Il existe cependant quelques petites astuces simples pour réveiller l’envie qui s’éteint (pour diverses raisons : fatigue, changements hormonaux, stress, ménopause…). Il faut, d’abord, la volonté d’avoir envie. Cette volonté qui est indispensable à toute personne qui souhaite effectuer un changement dans sa vie (arrêter de fumer, ne plus se ronger les ongles, dire non au travail…).

Ensuite, avant de créer une atmosphère propice à la sensualité et à la séduction entre partenaires (ambiance tamisée, enfants gardés, repas, champagne, bougies, massages…), les personnes qui ont une libido en berne peuvent avoir recours à des aides naturelles diverses, comme les huiles essentielles.

En effet, leurs odeurs et effets sur notre organisme peuvent parfois réveiller bien des sensations et nous aider à renouer avec certaines énergies sensuelles et sexuelles. Que ce soit par le biais du massage, en diffusion ou en respirant une seconde ou deux le flacon ouvert, les huiles essentielles exercent un pouvoir insoupçonné sur la sexualité.

L’huile essentielle d’Ylang-Ylang, par exemple, est indiquée dans certains cas de dépression, de stress, d’angoisse, contractures musculaires… Mais aide aussi à lutter contre "la frigidité, l’asthénie sexuelle féminine", nous dit-on du côté de Pranaröm. L’huile essentielle de gingembre agirait sur l’impuissance. Celle de la Rose de Damas, également agit sur "la perte de libido, l’asthénie sexuelle", mais aussi sur les "ruptures" sentimentales.

La formule la plus simple, pour raviver une flamme sexuelle qui s’éteint, est d’ouvrir le flacon d’huile essentielle de Rose de Damas et d’en sentir l’odeur, à même le flacon.

Dans l’ouvrage Menoptimiste (Ed. Racine), Marie-Françoise Dispa livre quelques conseils pour prendre "la ménopause du bon côté". Lorsqu’elle évoque la sexualité des femmes ménopausées, elle suggère quelques solutions à base d’huiles essentielles. "Pour booster votre libido, mélangez une goutte d’huile essentielle de gingembre à deux gouttes d’huile essentielle de vanille, versez sur un demi-sucre de canne et laissez fondre dans la bouche. Tous les jours pendant une semaine", écrit-elle.

Marie-Françoise Dispa propose également d’inclure les huiles essentielles aux massages de couple. "Pour stimuler votre partenaire, incorporez cinq gouttes d’huile essentielle de gingembre et cinq gouttes d’huile essentielle d’ylang-ylang à 30 gouttes d’huile végétale de sésame. Avec ce mélange, commencez par effectuer des effleurages, en vous attardant sur la chute des reins, le torse et le ventre, demandez-lui de faire de même chez vous. Passez ensuite au pétrissage, en insistant du bout des doigts sur les trapèzes, la nuque, les fesses et les cuisses."