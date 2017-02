Trois brasseries - De Struise Brouwers (Oostvleteren), 3 Fonteinen (Beersel) et Cantillon (Anderlecht) - et 14 bières belges figurent dans le classement des 100 références les plus appréciées des consommateurs en 2016, selon le site de cotations de bières américain Ratebeer, qui a publié ces résultats cette semaine.

Les Struise Brouwers sont les meilleurs brasseurs du Plat pays. Ils placent cinq de leurs bières dans le top 100 des meilleures bières au monde en 2016, la Cuvée Delphine étant la bière belge la mieux cotée l’an dernier.

La meilleure brasserie au monde est Hill Farmstead, située dans le Vermont (nord-est des États-Unis). La révélation de l’année, parmi les brasseries des quatre coins du monde, est Bokkereyder, un jeune assembleur de lambics issu du Limbourg.

Ce titre confirme le nouvel engouement suscité par les bières acidulées outre-Atlantique. Tout comme l’an dernier, le bar In Het Verzekering Tegen de Grote Dorst, situé à Eizeringen (Brabant flamand) et caractérisé par une ouverture exclusivement dominicale, a été désigné meilleur café du monde. Le site de cotations RateBeer publie ses classements annuels depuis 2002.

Les cotations sont attribuées par tous les internautes inscrits. Quelque 470.000 bières de plus de 26.000 brasseries y sont recensées.

C’est sur ce site que la Westvleteren 12 s’était invitée à plusieurs reprises à la première place du classement, assurant à la trappiste belge une renommée à peine tassée aujourd’hui. Ratebeer fournit désormais un classement par ordre alphabétique des 100 bières ayant obtenu les plus hautes cotes l’an dernier.

Outre cinq bières des Struise, quatre de Cantillon, une de 3 Fonteinen et la Westvleteren, on retrouve la Rochefort 10, la Sint-Bernardus 12 Abt et la Rodenbach Caractère Rouge.