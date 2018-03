Lors du contrôle du budget 2018, certains domaines ont vu des moyens supplémentaires se dégager. C’est le cas de la santé et plus précisément des problèmes de financement qui concernent la double cohorte.

Késaco? Cette année, deux fois plus d’étudiants en médecine sortiront de l’université. En cause? La réduction de la formation de base (passée de 7 à 6 ans en 2012).

La ministre de la Santé, Maggie De Block, a été interpellée par les étudiants et médecins à ce sujet. Elle a dégagé 18,4 millions supplémentaires d’euros pour pouvoir offrir suffisamment de places de stages pour des médecins spécialistes en formation.

"Ce budget supplémentaire nous permettra de former nos futurs médecins avec toute la qualité nécessaire", explique-t-elle. "C’est fondamental pour nos patients car la qualité des soins de demain passe nécessairement par la qualité de la formation des médecins."

Concrètement, il servira à "financer la partie pédagogique du stage".

Du côté du cabinet de la ministre, on détaille les mesures concrètes: "En réalité, chaque candidat spécialiste recevra ce qu’on appelle un ‘sac à dos’, qui va le suivre durant toute la durée de sa spécialisation. Il pourra aller trouver des spécialistes en leur indiquant ce dont il dispose pour son apprentissage."

Ils poursuivent, expliquant les motivations: "Cette année, il y aura deux promotions. On manquait de moyens. On a donc dégagé des moyens en plus pour être sûr que tout le monde ait une place."

En plus de ce budget supplémentaire, la ministre de la Santé met en place un nouveau modèle de financement pour les candidats spécialistes. Celui-ci est voué à être "définitif".

Il a été créé dans le but, notamment, de "créer plus de transparence et d’égalité dans le modèle de financement des stages car à l’heure actuelle, les stages sont financés de manière différente selon qu’il s’agisse d’un hôpital universitaire ou d’un hôpital général."