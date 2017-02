Il existe dans le code pénal belge plusieurs articles punissant l’abandon d’enfant. Une notion dont la signification varie selon ces différents articles du code pénal. Sur base de ces derniers, la police peut établir des procès-verbaux. L’ensemble est enregistré dans la BNG, la Banque nationale générale de données. Et c’est sur cette base que le ministre de l’Intérieur Jan Jambon (N-VA) a communiqué différentes données en matière d’abandons d’enfants, en réponse à une question parlementaire sur le succès des boîtes à bébés.

À commencer par l’infraction aux articles 423 et 424 du code pénal, traitant du délaissement et de l’abandon d’enfants ou de personnes vulnérables. Un article basé sur la loi relative à la protection pénale des mineurs. Pas moins de 312 infractions de la sorte ont été enregistrées en 2015 et 69 pour le premier trimestre 2016. Un phénomène en constante augmentation (253 en 2013 et 304 en 2014).

Toujours en matière d’abandon d’enfants, un autre article du code pénal punit les parents qui refusent de prendre en charge leur enfant dans le besoin ou qui refusent de fournir sa subsistance lorsqu’il a été confié à un tiers, par décision judiciaire ou non. On comptait 21 cas de ce genre pour les trois premiers mois 2016 en Belgique, dont 6 en Wallonie, 12 en Flandre et 3 à Bruxelles. 134 PV similaires ont été dressés pour toute l’année 2015 (63 au sud du pays, 53 au nord et 18 au centre).

Il y a ensuite les non-déclarations de naissance. Elles constituent également des infractions. Donner un statut juridique à un enfant est une obligation. On en comptait, toujours selon les chiffres fournis par Jan Jambon, 2 pour le premier trimestre 2016, 8 pour l’année 2015 et 5 pour 2014.

Enfin, un dernier article du code pénal punit la "suppression d’un enfant", qui consiste à détruire la preuve de l’état civil d’un enfant ou en empêcher l’établissement. Aucun cas n’a été enregistré de la sorte dans le pays l’an dernier. En 2015 par contre, la police en a constaté 4.