Sur 20 lampes contrôlées, 14 se sont révélées non conformes. Lors d’une première vague de test effectué par le SPF Énergie, seules deux sur 9 répondaient aux attentes.

Au total, 45 % de lampes sont problématiques si on en croit les chiffres dévoilés par la ministre Marghem au Parlement. "Le résultat total reste particulièrement mauvais. Il est primordial que ces défauts soient rectifiés afin que le consommateur puisse investir en toute confiance dans des lampes non énergivores", selon le député Bert Wollants (N-VA) qui interrogeait la ministre l’Énergie, de l’Environnement et du Développement durable Marie-Christine Marghem (MR).

Les infractions constatées, explique la ministre, concernent : "Une moindre émission de lumen par rapport à ce qui est mentionné, une moindre utilisation de puissance par rapport à ce qui est mentionné, une couleur de lumière réelle divergente de ce qui est mentionné, un CRI (Indice de rendu de couleur : mesure de la restitution des couleurs d’un objet par rapport à celles produites à la lumière du jour, NdlR) n’atteignant pas les 80 nécessaires et un facteur trop faible de puissance."

Des infractions prises au sérieux par le secteur. Plusieurs fabricants et importateurs ont déjà lancé des actions afin de retirer leurs produits du marché et de rendre les productions futures conformes aux règles.

Aucun éclairage public n’a connu ce problème. "Seuls des produits ménagers ont été testés. Il est fort peu probable qu’ils soient utilisés dans l’éclairage public", précise la ministre.

Vous venez d’acheter une batterie d’ampoules LED? Ne la ramenez pas directement chez votre revendeur en criant à l’arnaque. "Actuellement, ces infractions ne sont pas considérées comme de nature à justifier une suspension de la vente avant que la décision finale ne soit prise", explique Marie-Christine Marghem. "Dans l’accomplissement de leurs tâches, mes services essaient de faire en sorte que les mesures relatives au marché soient proportionnées au risque pour le consommateur. Dans le cas de ces lampes LED, mes services n’ont pas constaté d’infractions qui, selon leur évaluation actuelle des risques, seraient proportionnées à une action de rappel auprès du consommateur."

Et d’ajouter : "Aux fabricants ou aux importateurs qui n’ont entrepris aucune action eux-mêmes, des mesures obligatoires seront imposées. Étant donné le nombre élevé d’infractions constatées, une nouvelle campagne d’inspections est prévue en 2017."