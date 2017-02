Plus aucun sextoy ne peut désormais être vendu ou même offert dans les cinémas autour de la sortie du film "Cinquante nuances plus sombres" . C’est une décision de la production du film - Universal Pictures - qui tente ainsi de nuancer son positionnement commercial.

Comprenez que le second volet de cette saga sadomasochiste se veut plus puritain et qu’il faut donc le voir avant tout - aux yeux de la production - comme une romance sophistiquée et non plus comme une bluette à caractère érotique !

La DH a mis la main sur la "note importante" envoyée - par courriel - à tous les cinémas du pays pour justifier cette soudaine pudibonderie. Le distributeur belge du film - Sony Pictures Releasing - y révèle notamment avoir reçu "des consignes très claires" concernant les "partenariats éventuels avec des firmes proposant des gadgets à caractère sexuel" de la part de la production qui "ne veut en aucun cas être associée à ce genre de produits". Et de répercuter le message - en anglais - qui a été envoyé par Universal Pictures : "Nous ne voulons aucune sorte de soirée/démonstration de sextoys dans notre campagne […] Cela va à l’encontre de notre positionnement sur un ton plus sophistiqué" !

Renseignements pris auprès d’Universal Pictures, la marketing manager Katja Hemmeryckx confirme l’information et l’explique comme suit : "C’est très simple : avec le livre et l’auteure du livre, il y a des licences et des deals. Mais au niveau du film, il n’y a aucun lien avec des marques de sextoys et ce n’est pas non plus le but de positionner le film de cette façon. Ici, c’est surtout une histoire d’amour avec des scènes piquantes, etc. Mais ce n’est pas du tout l’objectif de positionner le film comme sextoys, SM, etc. Cela donne tout de suite une étiquette au film et ce n’est pas le but. Peut-être qu’il y a eu des présences de sextoys lorsque le premier film est sorti, mais, de toute façon, on n’était pas au courant. Ici, on a simplement prévenu les cinémas parce que, pour nous, c’est important que cela soit un film grand public".

Également interrogé, Nicolas Bustin, directeur de Softlove, l’un des leaders de la vente de sextoys en Belgique, déplore quant à lui "une décision totalement surréaliste". Et de souligner : "C’est vraiment du grand n’importe quoi qu’on ne puisse plus être présent comme lors de la sortie du premier film, notamment lors des Ladies night. Beaucoup de femmes, d’hommes et de couples se sont libérés au travers de cette saga érotique. Elles et ils ont pu découvrir une nouvelle façon d’appréhender leur sexualité. On ne comprend donc pas du tout que la production fasse subitement marche arrière et n’assume plus l’image véhiculée par son film. Les clients, eux, n’en ont rien à faire qu’il n’y ait pas de deal entre la production du film et la gamme dérivée de sextoys estampillés Fifty Shades qu’ils voient apparaître dans le film."