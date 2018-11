Les troubles de l’érection, également appelés dysfonction érectile dans le jargon médical, touchent de nombreux hommes, plus fréquemment après l’âge de 50 ans. Et cette pathologie peut perturber l’harmonie du couple et affecter la qualité de vie.

D’ailleurs, ces problèmes d’érection ne concernent pas qu’une minorité d’hommes, loin de là. À vrai dire, 64 % des Belges ont déjà souffert au moins une fois dans leur vie d’un tel problème, selon une étude Ifop pour le magazine santé My-Pharma.info. Selon cette enquête réalisée auprès de 2.023 personnes, six femmes sur dix (59 %) ont, elles, déjà eu un partenaire ayant eu un problème d’érection. Un trouble dont 54 % des hommes ont même fait l’expérience au cours des 12 derniers mois. Et sans surprise, ce sont les plus de 70 ans qui sont les plus touchés : un peu plus de la moitié d’entre eux (52 %).

Mais les autres catégories d’âge ne sont pas en reste puisque, par exemple, un homme sur cinq âgé de 40 à 49 ans connaît ce genre de problèmes. "Mais cela peut aussi concerner les hommes de 30-35 ans (10 % des cas), mariés depuis quelques années. Le couple souhaite un enfant, cela ‘traîne un peu’, le mari nous consulte donc pour vérifier s’il n’y a pas un problème de stérilité sous-jacent. Et les jeunes de 17 à 20 ans (5 %) également qui, par exemple, ont eu un premier rapport sexuel dans des conditions un peu chaotiques et qui s’inquiètent parce que cela s’est mal passé", explique le professeur Reinier-Jacques Opsomer, urologue et coordinateur du Centre de Pathologie sexuelle masculine aux Cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles.

Les dysfonctionnements érectiles peuvent prendre plusieurs formes. 67 % des hommes affirment par exemple ne pas être parvenus à conserver leur érection jusqu’à la fin d’un rapport. Et 47 % déclarent avoir fait l’expérience de ne pas avoir d’érection du tout. Ces troubles érectiles semblent corrélés à un manque ou une insuffisance de désir sexuel puisque 60 % des hommes reconnaissent avoir vécu cette situation au cours des 12 derniers mois.