8 millions d’animaux tués sur nos routes

Société

Chaque année, nos routes et autoroutes sont le théâtre d’un véritable massacre : près de huit millions d’animaux y sont victimes de la circulation.

La situation est tellement critique que pour la plupart des animaux, la circulation est la première cause de mortalité non naturelle.

En Flandre par exemple, on estime que plus de 40 % de la population des blaireaux sont tués chaque année sur les routes.

C’est une étude menée par l’association flamande de défense de la nature Natuurpunt et la Ligue royale belge pour la protection des oiseaux (LRBPO) qui avance ce chiffre, mais cette estimation pourrait être encore trop basse par rapport à la réalité.

Comme l’explique Corentin Rousseau, le directeur de la LRPBO, il est difficile d’obtenir des donnés précises. "La plupart des animaux écrasés disparaissent assez rapidement, soit mangés par des prédateurs soit emportés par les roues des voitures. Mais comme le trafic augmente d’année en année, on peut penser que ce nombre est en augmentation".

Il faut dire qu’avec une moyenne de 5 kilomètres de route par kilomètre carré, la Belgique possède un des réseaux routiers les plus denses d’Europe.

Les rapaces nocturnes figurent parmi les victimes les plus fréquentes. En effet, les bordures d’autoroute constituent des zones de chasses privilégiées pour ces animaux car elles sont relativement épargnées par les pesticides. Les chouettes chevêches, qu’on trouve dans nos campagnes et l’effraie des clochers en souffrent particulièrement.

Les hérissons sont également vulnérables : leur façon de se rouler en boule lorsqu’ils se sentent menacés signe leur perte lorsqu’ils s’aventurent sur la route.

Dans les campagnes, ce sont les lièvres, les renards et certains oiseaux qui sont les plus touchés.

Certaines routes sont plus risquées que d’autres. Ainsi, "dans les fonds de vallée, zones plus humides et forestières, on a plus d’amphibiens", explique Corentin Rousseau.

Il existe des périodes plus dangereuses que d’autres. Pour les amphibiens, le printemps est critique : c’est à cette période qu’ils sortent de leur gîte hivernal pour rejoindre leur mare et doivent souvent traverser des routes.