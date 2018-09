L’édition du 23 septembre du Journal du dimanche risque de rester dans toutes les mémoires. C’est, en tout cas, ce que l’on souhaite à Muriel Robin et aux 87 autres signataires d’une tribune dénonçant les violences faites aux femmes, jour après jour. Parmi les personnalités qui ont tenu à apporter leur soutien, on citera Carole Bouquet, Mimie Mathy, Vanessa Paradis, Alexandra Lamy, Julien Clerc, Stéphane Bern, Michel Drucker, Kad Merad, Line Renaud. Et il y en a beaucoup d’autres.

" Tous les trois jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou de son ancien conjoint. L’an dernier, 123 ont ainsi perdu la vie. Et 225.000 autres ont été victimes de violences conjugales. Ces femmes ne sont pas des inconnues : ce sont nos mères, nos filles, nos amies, nos voisines ", peut-on lire. Et la tribune de souligner que si Emmanuel Macron a fait de l’égalité homme-femme la grande cause de son quinquennat, que si la lutte contre les violences faites aux femmes a été proclamée grande cause nationale pour l’année 2018, " un silence assourdissant persiste. Il faut que cela s’arrête. Il faut que notre cri de révolte soit aussi retentissant que le déni qui règne aujourd’hui ".

S’adressant directement au président de la République, les suppliques contenues dans la tribune sont sans détour. " Monsieur le président, agissons pour que ces femmes ne meurent plus dans l’indifférence totale, pour que nous n’ayions plus honte de ces cadavres. "

" Il est urgent de repenser la loi sur la légitime défense : comment une femme pourrait-elle répondre en proportion à un ou des coups de poings donnés par un homme ?", se demandent encore les signataires de la tribune.

Muriel Robin, qui est à l’initiative de ce texte, vient d’incarner pour la télévision Jacqueline Sauvage (diffusion le 30 septembre sur La Une). Cette femme, condamnée en 2014 pour le meurtre de son mari violent, a finalement été graciée par François Hollande en 2016. " Défendons ces femmes. Entendons-les pour éviter qu’elles en arrivent à tuer ", martèle l’actrice. Qui a aussi donné rendez-vous à celles et ceux qui le veulent, le 6 octobre à 14 heures devant le palais de justice de Paris. " Tous ensemble, montrons à ces femmes que nous leur tendons la main, et que viendra un jour où elles ne seront plus seules ."

I.M.