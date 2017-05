Les Belges sont-ils des fraudeurs dans l’âme ? “Comme pour la fraude fiscale ou le marché des stupéfiants, l’ampleur réelle de la fraude à l’assurance, y compris celle qui reste sous les radars, est difficile à estimer et nous restons fidèles à l’estimation de 5 à 10 % des indemnités en assurance non-vie”, souligne Wauthier Robyns, porte-parole d’Assuralia, la fédération du secteur de l’assurance.

“Pour ce qui est de la partie émergée de l’iceberg, des données récentes indiquent entre 7.500 et 10.000 cas de fraudes avérées par an, qu’il s’agisse de montants réclamés à tort mais non encore déboursés ou de montants où l’assureur a indemnisé à tort”, poursuit-il.

Comme pour les vols dans la grande distribution, le coût des fraudes est répercuté sur la facture finale des clients : le surcoût dû à la fraude serait donc compris entre 75 et 150 euros par an et par famille.

Les compagnies d’assurance sont bien entendu en première ligne pour combattre la fraude. “La plupart des clients sont de bonne foi”, remarque Philippe Bouten, responsable Claims Management chez AG Insurance.

[...]

