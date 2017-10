La question peut paraître futile, pourtant beaucoup se la sont déjà posée.

Il faut éviter de partir trop tôt d'un souper entre amis afin de ne pas paraître impoli tout en ne repartant pas trop tard afin de ne pas s'imposer si les hôtes ont envie d'aller dormir. Dès lors, comment trouver l'équilibre?

Une chroniqueuse du magazine The Lady, passionnée d'étiquette, explique dans des propos traduits par Slate.fr que l'heure idéale pour partir d'un souper est 22h30 en semaine et 23h15 le week-end. Après ces heures, il serait difficile pour l'invité de trouver l'occasion et l'énergie de partir étant donné que "les hôtes proposent toujours plus". Les hôtes se sentiront peut-être obligés de vous offrir le digestif et, vous, vous n'oserez peut-être pas dire non. Si vous attendez trop longtemps, vous risquez également de perdre toute énergie de partir même si vous aviez pensé à mettre les voiles une heure plus tôt.

Bien sûr, tout dépend du style de repas auquel vous vous rendez. Si vous êtes invité à manger avant de partir en discothèque tous ensemble, il sera très malvenu de partir à 23h15.

Si vous êtes invité à un grand souper en compagnie de plusieurs personnes, il est également déconseillé de s'éclipser avant le dessert.