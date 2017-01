On annonce des températures glaciales pour toute la semaine et si certains humains en souffrent, leurs compagnons à quatre pattes ne sont pas en reste. En effet, même s’ils sont couverts d’une fourrure épaisse et qu’ils supportent mieux le froid que nous, en cas de températures vraiment basses, les chiens n’en mènent pas large.

Ainsi, les experts estiment qu’en-dessous de cinq degrés, les chiens les plus vulnérables commencent déjà à ressentir de l’inconfort.

Les magasins de produits destinés aux animaux l’ont bien compris et ils proposent de nombreux objets destinés à protéger nos amis à quatre pattes contre les désagréments de l’hiver. Cependant, certains produits relèvent plus de l’accessoire que de l’indispensable.

Au premier rang des incontournables des rayons pour animaux : le manteau !

Il est de plus en plus courant dans les rues mais son utilité fait débat. D’après la vétérinaire Virginie Remion, ils sont utiles dans certains cas seulement. "Selon la taille du chien, ça peut devenir intéressant. Au-dessous de cinq kilos et si le chien a des poils vraiment ras, il peut avoir assez froid et un manteau se révèle utile mais si vous avez un bichon ou un shih tzu par exemple, c’est inutile".

Autre objet qui peut paraître insolite mais dont l’utilité est avérée : la paire de boots ou de chaussons.

En effet, plus encore qu’au froid, les pattes des chiens sont particulièrement vulnérables au sel, qui peut leur occasionner des irritations et même des crevasses. "Le sel est très abrasif pour les coussinets. Donc, l’idée des chaussures est intéressante, surtout pour les chiens qui ont pris l’habitude d’en porter", indique le docteur Remion.

La vétérinaire recommande également l’usage d’un baume à base de vaseline sur les coussinets avant la promenade et de bien rincer les pattes après la marche.

Par contre, pour la spécialiste, les bouillottes et autres couvertures chauffantes relèvent du gadget absolu "sauf si les gens ne chauffent pas chez eux".





Des boîtes pour chats errants

Pour l’ASBL Les amis des animaux, basée à Feluy, il n’est pas question de laisser des chats errants mourir de froid ou s’enrhumer. Le personnel et les bénévoles s’attellent donc à la construction de boîtes à chats.

Ces dernières sont fabriquées à partir de matériaux de récupération comme de la frigolite et des sacs-poubelle et sont garnis soit de paille soit de vieilles couvertures et sont destinées à abriter les petits matous des villes. "Les chats qui restent dans le froid risquent de s’enrhumer, d’attraper le coryza (maladie des voies respiratoires) ou une pneumonie. Il est donc important qu’ils puissent s’abriter en hiver", explique Marie-Rose Bruffaerts, responsable à l’ASBL qui met les boîtes à disposition des personnes qui nourrissent des chats errants. "On se rend chez les particuliers, on va sur place, on stérilise les chats et puis on place éventuellement une boîte", indique-t-elle. Le coût de l’objet ? À peine cinq euros, de quoi rembourser le prix du matériel nécessaire à la fabrication. Pas question de se faire du bénéfice au passage.

Près d’une centaine de ces boîtes ont déjà été placées en Wallonie par l’ASBL.