Les accidents de camion constituent l’une des causes principales d’embouteillages sur les routes du pays. Hier matin encore, un accident impliquant un camion s’est produit sur la E411, à Verlaine.

Plus tard dans la journée, de nouveau sur la E411, deux autres accidents se sont déroulés à deux heures d’intervalle, pratiquement au même endroit (à hauteur de Neufchâteau). À chaque fois, ils impliquaient au moins un camion.

Résultat ? D’importants ralentissements sur la dorsale wallonne ont émaillé toute la matinée, puis l’après-midi, en direction du Luxembourg.

Selon l’AWSR, les accidents avec blessés, impliquant des camions, sont… en nette baisse !

On en dénombre 14,5 % de moins entre 2015 et 2016 en Wallonie. Pour 508 accidents corporels de camion l’an dernier, on en déplorait 987 en 1991.

Ces crashs ont cependant coûté la vie à 41 personnes en 2016 (42 en 2015), pour 712 blessés, 35 % de ces personnes ont été victimes d’un accident survenu sur autoroute.

Comment expliquer cette diminution ? " La baisse est notable pour l’ensemble des accidents, pas seulement en ce qui concerne les camions. Les véhicules sont mieux équipés, l’infrastructure est plus lisible et ‘pardonne plus’en cas de crash, analyse Patric Dereweduwen, de l’AWSR. Surtout, le nombre de kilomètres parcourus par les camions est en baisse depuis 2007. Mais on ne peut pas exclure que cette diminution soit en partie liée à la taxe kilométrique qui aurait incité certains transporteurs à préférer les camionnettes aux camions."

Contrairement à certaines croyances populaires, les camions sont proportionnellement moins impliqués dans des incidents sur la route. En effet, le risque d’accident par kilomètre parcouru est plus faible que pour une voiture.

En revanche, leur gravité est nettement plus importante avec 81 tués pour 1.000 accidents. Un accident qui survient sur autoroute et implique un camion est ainsi, en moyenne, 1,5 fois plus grave que lorsqu’il implique une voiture. Les virages serrés (16,8 %), une entrave à la visibilité (15,5 %) et le non-respect de la distance entre usagers constituent les trois premières causes de crashs impliquant des poids lourds.