Adepte du respirianisme, Erika affirme ne "plus avoir mangé depuis 15 ans"

Société

Etre en parfaite santé sans avoir besoin de manger ni de boire, c’est ce qu’affirme Erika Witthuhn, une octogénaire d’origine allemande qui vit en Belgique depuis des décennies.

Elle clame haut et fort, sur des blogs ésotériques et lors de conférences, qu’elle n’a plus besoin de s’alimenter depuis 15 ans."Dans les années 90, je me suis rendu compte que j’étais heureuse et que je n’avais ni faim, ni soif. À cette époque, j’ai commencé à diminuer mon alimentation: je suis passée à des aliments crus et puis j’ai pu me passer complètement de nourriture et d’eau", affirme l’octogénaire.

Erika est ce qu’on appelle une respirianiste. Les adeptes les plus orthodoxes de ce mouvement prétendent pouvoir vivre exclusivement de prana, une forme d’énergie tellement puissante qu’elle est capable de remplacer définitivement le cheeseburger, la soupe et même l’eau.

"Il ne s’agit pas de ne pas manger, mais simplement d’une autre manière de se nourrir, par exemple, je me nourris de beauté - la beauté de la nature, de la musique, des relations humaines, etc..."

Le problème ? Au moins six personnes seraient décédées en tentant de suivre un jeûne d’une semaine, recommandé pour atteindre la purification.

Quand on l’interroge sur ces morts, Erika s’énerve et tente de minimiser leur nombre . "Oui, trois personnes sont décédées, mais ce sont des personnes qui n’écoutent pas et qui veulent faire tout à leur manière. Elles ont fait ça dans la nature alors qu’il faut être accompagné."

Et quand on lui oppose l’avis des médecins, qui rappellent la nécessité de s’alimenter et s’abreuver pour vivre, c’est encore une fois l’agacement qui domine. "Les gens inventent n’importe quoi pour se confirmer que c’est impossible", dit celle qui admet tout de même s’alimenter à de rares occasions, mais jamais par besoin physique. "Je ne désire pas attirer l’attention sur moi et je veux aussi partager avec les gens ‘normaux’ et y rayonner. Et je mange alors quelque chose de petit et léger, comme une salade. Je bois aussi un verre de vin, tout en ayant programmé que tout ce que je mange physiquement se transforme en lumière et m’aide à rayonner vers l’extérieur", conclut celle qui dit se sentir "en forme comme une jeune fille malgré ses nombreuses vies antérieures."