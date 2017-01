En 2015, lorsque Twitter a racheté la start-up Periscope, il a ouvert la boîte de Pandore. Quelques mois plus tard, quand Facebook a intronisé Facebook Live, et donc donné un coup d’accélérateur fulgurant à l’essor des autodiffusions en direct, il l’a défoncée au pied-de-biche.

En soi, le service n’est pas méchant. Ludique, il peut même être très utile. Vous saisissez votre smartphone, filmez un événement et le diffusez, en temps réel, sur les réseaux sociaux, à l’attention de vos amis, ou du tout grand nombre. La mort de l’interlude entre le moment où l’on filme et celui où l’on poste.

Sauf que, bien entendu, les dérives n’ont pas tardé. Elles ont revêtu un caractère tantôt polémique (le back droit Serge Aurier qui insulte son entraîneur Laurent Blanc de "fiotte" en direct sur Periscope), tantôt tragique (le premier suicide en direct sur le Net a ainsi été diffusé sur Periscope en mai 2016, il s’agissait d’une Française de 19 ans). Le 30 décembre, une Américaine l’imitait, en se pendant à un arbre. Début janvier, l’agression à Chicago d’un jeune handicapé par quatre individus, sur Facebook Live, suscitait l’émoi. Il y a moins de 48 heures encore, une femme s’immolait par le feu devant son smartphone sur Facebook Live, depuis La Rochelle…

Et ce week-end, l’horreur atteignait son paroxysme : un viol en live, diffusé sur Facebook, trois heures durant. Plusieurs agresseurs, une victime, une arme, 60.000 spectateurs.

Face à cette morbide intoxication des réseaux sociaux par des drames personnels ou des apologies de la violence, la question se doit d’être posée: les réseaux sociaux en font-ils suffisamment ?

Pour répondre, il faut déjà comprendre comment la modération fonctionne sur Facebook.

Le réseau social voit, chaque minute, 3,3 millions de ses contenus partagés et plus de 250.000 photos migrer sur ses serveurs. Un flux inouï, dont la caution modératrice est assurée par pas plus de "centaines" d’hommes et de femmes, sis dans quatre bureaux : deux aux USA, un en Irlande, un en Inde. "Facebook a des règles de modération qui doivent s’appliquer à 1,3 milliard de personnes se connectant au moins une fois par mois dans le monde entier, avec des cultures d’expression variées. C’est très compliqué", concède Monika Bickert, responsable mondiale de la modération chez Facebook.

En théorie, la liberté d’expression n’est pas totale sur le réseau des réseaux : "Violences et menaces", "intimidations et harcèlements", "discours incitant à la haine", "contenus explicites" ou encore "nudité" y sont proscrits. Dans la pratique, l’application de ces préceptes laisse parfois pantois. Une publication de L’Origine du Monde de Courbet (tableau représentant un sexe féminin) n’avait pas résisté à la modération de Facebook. Pas plus qu’une mère postant une photo de son allaitement, sein visible. En revanche, plusieurs vidéos faisant l’apologie de Daech n’ont calé dans aucun filtre...

Facebook n’opère aucune modération lui-même. Trop de contenus. Il compte donc sur la veille et l’implication de… nous, ses membres, chargés de signaler une publication problématique. Ce n’est qu’ensuite que le signalement, véhiculé selon un ordre de priorité que Facebook tait, est analysé dans l’un des bureaux précités par un modérateur humain, qui tranche. "Un processus qui prend max 72 heures." Une éternité, sur le Net.

D’autant plus sur un Facebook Live. Au crépuscule du printemps dernier, Facebook avait promis, sur son blog, la mise en place d’une équipe de modération rapide dédiée aux live, alertes pour trancher dès le premier signalement. Le cas du viol suédois prouve que la promesse n’est pas tenue. Et que la violence et la mort n’ont pas fini de se banaliser sur la Toile.