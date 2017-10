Dans la grande distribution, non seulement la bataille fait rage sur les prix, mais la publicité comparative s’érige aussi en stratégie de plus en plus fréquente. Lidl avait déjà fait campagne il y a quelques semaines en ventant la qualité de ses produits et en n’hésitant pas à inviter le consommateur à les tester sous la formule "satisfait ou remboursé".

Carrefour, de son côté, affiche désormais fièrement des comparaisons de caddies à l’entrée de ses magasins pour informer le client des différences de prix par rapport à la concurrence.

Chez Aldi, on entend aussi prouver aux consommateurs que l’accent n’est pas mis que sur les prix. Pour la première fois, le distributeur allemand lance une grande campagne de publicité nationale. Et pas n’importe laquelle puisque, après avoir introduit les marques nationales dans ses rayons (ce qui a entraîné une plus grande pression de l’ensemble de la distribution avec les fournisseurs pour obtenir de meilleurs prix), Aldi a confié à un bureau d’études indépendant le soin d’un test comparatif sur 32 des ses produits avec leur équivalent en marque nationale.

Des milliers de consommateurs ont ainsi été amenés à donner leur avis sur l’aspect, le goût et l’odeur de ces produits. Verdict : les produits de marque propre d’Aldi sont aussi bons que les marques nationales, du moins pour les 12 produits dont les résultats ont été rendus publics.

"Pour Aldi, ces résultats ne sont pas une surprise, affirme Isabel Henderick, directrice marketing et communication de l’enseigne. Pour chacun des 6.000 collaborateurs d’Aldi, la qualité est au centre des préoccupations. Depuis des années, notre souci est de proposer des produits de qualité au prix les plus bas."

Pour le faire savoir, et rendre publics les résultats de son étude comparative sur la qualité de ses marques propres, Aldi va lancer une vaste campagne de publicité en magasin, mais aussi via son site Internet, en radio et en télé, ainsi que dans les réseaux d’affichage public et via la presse écrite.

Depuis hier, il est ainsi possible de découvrir les tests comparatifs de 12 produits sur le site Internet d’Aldi. "Nous voulons expliquer clairement aux consommateurs ce qu’ils peuvent attendre de nos produits. À côté des prix bas, il y a une haute qualité, comparable à celle des marques les plus connues." Le tout, généralement fabriqué par ces mêmes marques, mais sans de lourds investissements en recherche et développement, en packaging ou encore en marketing… © D.R. © D.R. © D.R. © D.R. © D.R.