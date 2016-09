Alerte aux faux mycologues

Société

Dans nos forêts, les champignons montrent déjà leur chapeau en cette fin d’été. Le Centre Antipoisons enregistre d’ores et déjà de nombreux appels pour des ingestions accidentelles. Dans la majorité des cas, elles concernent de jeunes enfants. "C’est bien, c’est en baisse par rapport à 2014 où 450 appels avaient été passés pour des intoxications aux champignons, rappelle Diego Costales, mycologue à Erezée. Dans 90 % des cas, ce sont des jeunes enfants qui avalent un champignon qui traînait dans la pelouse. Dans 10 % des cas, ça intervient suite à une mauvaise récolte."

En 2015, le Centre Antipoisons a reçu 414 appels pour des accidents impliquant des champignons. En Belgique, il existe de nombreux champignons toxiques. Pour le mycologue, il est primordial de faire vérifier sa récolte car, même pour un expert comme lui, "il est parfois très compliqué de reconnaître un champignon. Certains demandent d’être vus au microscope ou d’utiliser des produits chimiques pour les reconnaître."

L’homme met son savoir à disposition gratuitement. "Je vérifie votre cueillette gratuitement chez moi à Erezée. En plus, je vous donne quelques recettes pour mettre en valeur les champignons ramassés."

Mais il est hélas de plus en plus compliqué de trouver un expert en champignons. La faute aux ministres qui "ont sorti la mycologie du programme de pharmacie et de médecine urgentiste. Une ineptie, on remarque que les gens retournent de plus en plus dans la nature." Et face à cette pénurie, des petits malins lancent un dangereux business. "On a appris que des gens proposent des visites alors qu’ils n’y connaissent presque rien. C’est jouer avec la vie des gens. Ces crétins disent par exemple qu’il n’y a pas de champignons mortels en Belgique. C’est jouer avec la vie des gens", s’emporte le scientifique.

D’ailleurs, en cas d’intoxication due aux champignons, le Centre Antipoisons a décidé d’ajouter une dernière question à sa fiche de renseignements. L’intérêt est de savoir si vous avez fait vérifier votre récolte. La nouvelle interrogation vous demande d’écrire par qui cette vérification a été effectuée. La traque à ces faux connaisseurs de champignons est donc lancée.

La Belgique compte pas moins de 6.000 variétés de champignons (sans compter les moisissures et autres). "50 % sont sans intérêt, 25 % sont toxiques et 25 % sont comestibles." Mais au total, seule une trentaine de variétés est "bonne ou excellente à manger". Il y a en outre au moins 30 espèces mortelles. "En cas d’ingestion d’une amanite phalloïde, les chances de survie sont de 30 %", conclut le spécialiste.