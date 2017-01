Cela fait trois ans, déjà, que les animaux exotiques sont interdits de séjour dans les cirques de notre pays. Trois ans qu’Alexandre Bouglione a dit au revoir à ses tigres et à ses éléphants, dont il a confié le bien-être à des zoos. "Les tigres étaient en fin de carrière", confie-t-il. "Nous avions arrêté la reproduction. Aujourd’hui, ils coulent des jours paisibles".

Pour autant, l’affaire familiale n’a pas périclité et les spectateurs se pressent toujours en nombre sous le chapiteau. "Interdire les animaux sauvages, cela s’est fait il y a 40 ans dans toute la Scandinavie", poursuit Alexandre Bouglione. "Mais les cirques, comme le Knie, en Suisse, fonctionnent très bien et le Cirque du soleil - qui n’a jamais eu d’animaux - est le plus gros cirque du monde… Pour notre part, on a remplacé ça par d’autres numéros spectaculaires. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent au cirque et qui sont davantage intéressés par d’autres styles de numéros. Cette année, il y aura l’homme laser, les motos dans les globes. On se modernise."

(...)

Découvrez la suite de cet édito dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.