Les gelées que l’on a connues au mois d’avril ne sont pas sans conséquence pour les vignerons. En France, de l’Alsace au Languedoc-Roussillon, personne n’échappe à une année catastrophique. Malgré les dispositifs mis en place pour contrer les gelées (torches, brûleurs à gaz et autres chauffages de fortune), le millésime 2017 devrait atteindre son plus bas historique depuis 1991, qui fut un désastre.

Le ministère français de l’agriculture s’attend à un rendement de 36,7 millions d’hectolitres, soit 17 % de moins qu’en 2016 et 16 % de moins que la moyenne de ces cinq dernières années. En Italie et en Espagne, on n’est guère plus optimiste, d’autant que la sécheresse qui frappe ces deux pays du sud met également à mal les vignobles.

En Belgique aussi, les vignerons craignent le pire. "Le cépage chardonnay, qui représente la plus grande partie de la production belge, est très sensible au gel", explique Paul Vleminckx, président des producteurs belges. "Les gelées d’avril ont surtout eu des répercussions néfastes en Wallonie. En Flandre, l’impact de cette météo varie d’une région à l’autre. Dans le Limbourg, par exemple, les raisins ont relativement bien récupéré grâce aux températures plus chaudes de mai et juin. Les pertes sont difficiles à estimer, mais il est clair que 2017 n’a pas été une grande année pour notre secteur. Auparavant, on avait quatre années excellentes pour une mauvaise. Désormais, c’est plutôt l’inverse avec le changement climatique."

Cependant, les vignerons font contre mauvaise fortune bon cœur. Comme il y a moins de grappes, les raisins ont plus d’espace pour grandir et développent un meilleur goût. "Sur une plus petite récolte, il y a des chances que le vin soit meilleur", confirme Ghislain Houben, professeur d’économie à l’université de Hasselt et spécialiste du vin.

Il ne faut cependant pas craindre la pénurie. "En Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, au Chili ou en Argentine, il n’y a pas de mauvaise récolte. Les vins du Nouveau Monde vont donc probablement combler cette place vacante. Le consommateur devra cependant s’adapter à ces vins car dans ces régions, on utilise généralement d’autres sortes de raisins", ajoute le professeur Houben.

Il ne s’attend pas non plus à une énorme fluctuation des prix. "Il y a beaucoup d’alternatives aux vins européens sur le marché. Seuls les amateurs de grands châteaux risquent de devoir mettre la main à la poche s’ils veulent conserver leurs habitudes."