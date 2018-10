L’association S.O.S. Hérissons invite toute personne qui trouve un hérisson de faible poids à amener ladite bestiole dans un centre de revalidation pour faune sauvage : dehors, elle ne passerait pas l'hiver...

A quelques semaines du début de l’hiver, l’association S.O.S. Hérissons invite toute personne qui trouve un hérisson de moins de 650 grammes à amener ladite bestiole dans un centre de revalidation pour faune sauvage. Ces petits mammifères à picots ont en effet besoin de dépasser ce poids pour survivre à leur hibernation. La Ligue Royale pour la Protection des Oiseaux, qui gère les centres de revalidation en Belgique donne quelques conseils à ceux qui souhaitent se lancer dans une opération de sauvetage.

Premièrement, restez calme et n’agissez pas dans la précipitation. Préparez votre matériel: une serviette ou des gants pour la capture, une boite en carton préalablement trouée pour l’animal. Soyez toujours vigilants aux morsures, griffures et picots. Portez toujours des gants. C’est un animal sauvage, c’est-à-dire craintif vis-à-vis de l’homme. Il tentera bien sûr de se défendre lors de la manipulation, même si il a l’air peu réactif. Capturez-le avec précaution à l’aide d’une serviette par exemple : approchez-vous de l’animal calmement et recouvrez-le avec un tissu. Déposez-le dans un carton préalablement troué et refermez la boite rapidement. Une fois dans l’obscurité, il se calmera plus facilement.

N’exhibez pas l’animal, vous risqueriez d’aggraver son état. Placez ce carton dans une pièce tempérée et calme en attendant son transfert. Si il semble peu réactif, mettez à côté de lui dans sa boite une bouillotte ou une bouteille remplie d’eau chaude enroulée dans un essuie.

Un hérisson faible n’est pas capable de réguler sa température, même en cas de fortes chaleurs. Ne le forcez pas à boire ou à manger: vous risqueriez de l’étouffer ou de lui donner une nourriture inadaptée.

Si son transfert n’est pas possible dans l’immédiat, vous pouvez lui mettre à disposition une petite coupelle d’eau ainsi qu’une petite coupelle de nourriture pour chien/chat (surtout pas de pain ni de lait). Retirez l’eau lors du transport au risque qu’il ne les renverse et ne fasse une hypothermie.