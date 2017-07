Le principe est aussi alléchant qu’insidieux. Il fait miroiter des investissements juteux mais pompe une bonne partie de vos économies. Des sociétés proposent, par Internet essentiellement, d’investir dans une "valeur-refuge" : le diamant.

Souvent, ces sites sont de la poudre aux yeux. L’idée proposée est d’acheter un diamant à une société. Celle-ci propose de le revendre directement sur le marché. Une plus-value est alors souvent constatée par lesdits "investisseurs". Ils récupèrent, la première fois en tout cas, le montant de la plus-value sur leur compte. Séduits par le concept, ils investissent dans de plus grosses pierres.

"Dès que les consommateurs reçoivent un premier virement et sont, de la sorte, rassurés et convaincus, l’entreprise qui arnaque les pousse à investir plus", confirme-t-on à la FSMA, l’Autorité des services et marchés financiers. "Dès que le montant devient plus considérable, il n’y a plus d’argent à récupérer."

Test-Achats dénonce l’arnaque au placement. "Une trentaine" de plaintes leur est parvenue. "Les professionnels de l’escroquerie financière débordent d’imagination et certains épargnants succombent d’autant plus facilement aux promesses de gains juteux que les rendements des placements traditionnels sont faibles" , indique-t-on."Après un premier versement, la victime ne parvient plus à joindre son pseudo-banquier et ne revoit jamais la couleur de ses économies." Du côté de la FSMA, on nous le confirme : "Le nombre de plaintes augmente de mois en mois." Même son de cloche auprès de Test-Achats qui met en garde les consommateurs depuis le mois de mars.

Vincent, Liégeois de 40 ans, regrette : "J’ai récupéré ma première plus-value puis plus moyen de contacter la société. J’ai perdu 600 euros."

Au moindre doute, il vaut mieux ne pas investir. Le meilleur conseil reste d’injecter "votre argent dans ce que vous connaissez et comprenez" , insistent les spécialistes. Test-Achats ajoute : "N’investissez pas dans une seule valeur, diversifiez vos placements. Si l’un d’entre eux baisse fortement, cela n’affectera qu’une toute petite partie du portefeuille."

Si toutefois, vous avez succombé à l’appât du gain et que vous vous êtes fait avoir, il convient d’en avertir la police locale qui prendra bonne note de votre mésaventure. Vous pouvez également mettre en garde le FSMA et mentionner l’arnaque au Point de contact du SPF Intérieur .

Une recherche de logement qui coûte très cher !

Calogero Mazzara, 21 ans, a été escroqué par un pseudo-propriétaire sur Immoweb.

Calogero Mazzara a 21 ans. Il est sans emploi. Il peine à joindre les deux bouts. Sans "domicile fixe" , il cherche un appartement à louer sur Immoweb. Quand il repère une location sympathique à Jette, il est surpris par le montant de la location. "500 euros par mois, je pouvais les mettre !" , nous dit-il par téléphone.

Il prend alors contact avec le propriétaire. "Il me dit que, vu que le temps pressait, il me fallait lui envoyer une copie de ma fiche de paie et une copie de ma carte d’identité. Pour s’assurer de ma solvabilité et de ma motivation. Il m’a mis en confiance, je n’ai pas eu le réflexe de me méfier. Nous étions mardi, j’allais visiter l’appartement samedi à 14 heures", poursuit Calogero Mazzara. Le jeune homme ne se doute pas un instant qu’il va être victime d’une escroquerie qui lui coûtera de l’argent...

