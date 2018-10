Le pauvre petit Milord, 6 ans, a bien failli passer à trépas à cause d’une mauvaise utilisation d’un produit anti-puces. On l’ignore souvent, mais ces produits sont à manier avec énormément de précaution ! "Ce vendredi soir, une dame m’a contacté en urgence car Milord, son chat, était pris de violentes convulsions", indique Serge Belleflamme, vétérinaire à Dalhem en province de Liège. "Le chat haletait et tremblait. J’ai questionné la dame car cela ressemblait fort à une intoxication."

Au départ, la maîtresse de Milord ne se souvenait plus du produit qu’elle avait posé sur la nuque de son chat la veille.

Un produit qui aurait sans aucun doute provoqué la mort du chat si une prise en charge rapide n’était pas intervenue. "La dame a utilisé un produit anti-puces destiné à son berger allemand de 40 kg ! Elle n’a mis qu’une seule goutte au chat qui a suffi à provoquer cet impressionnant empoisonnement. S’il n’avait pas été pris en charge, Milord serait décédé. Le principe actif contenu dans certaines préparations antiparasitaires pour chiens, comme la permethrine sont très toxiques pour les chats."

Les chats intoxiqués meurent d’œdème cérébral provoqué par les multiples crises convulsives et une seule goutte de produit peut suffire à tuer un chat en bonne santé en quelques minutes… "C’est connu par les vétérinaires, mais pas dans le grand public. Il faut être très prudent avec les produits anti-puces. Il n’est pas nécessaire de faire de traitements réguliers avec ce types de produits même si les animaux sont en contact avec d’autres."





Même les shampooings vendus en grandes surfaces peuvent se révéler dangereux. "Il existe de nouveaux produits moins toxiques. Ce sont toutefois des produits pharmaceutiques à manipuler avec précaution. Il y a quelques jours, une dame m’a encore demandé une pilule anticonceptionnelle alors qu’il est démontré que cela donne le cancer après quelques années ! Je ne comprends même pas comment certains produits sont encore en vente alors qu’ils sont contraire au bien-être animal."

Heureusement, dans le cas de Milord, la prise en charge a été rapide. "Pauvre petit Milord, je vous rassure il va mieux et il va s’en sortir", indique sa maîtresse qui a eu la peur de sa vie. "C’est une erreur à ne plus commettre. Je ne le savais pas", poursuit la dame qui s’excuse auprès de celui qu’elle appelle affectueusement bébé.

Elle veut que l’on mette la population en garde. "Il remarche et mange. Il se repose. Je croise les doigts ! Je m’en veux tellement. Heureusement qu’il s’en sort, je m’en serais voulu toute ma vie."

En cas de présence de puces, consultez un vétérinaire qui pourra adéquatement vous renseigner.