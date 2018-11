Les fêtes de fin d’année approchent et, dans leur sillage, l’envie d’être au top pour les fêtes, mais aussi après les excès. De nombreux Belges se mettent alors "au régime". Les modes diffèrent d’un an à l’autre. Les "packs détox" semblent être les nouveaux chouchous de ceux qui souhaitent une silhouette plus affinée ou un organisme purifié.

(...)