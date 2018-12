provoque des infections fulgurantes du sang et des méningites.

En août de cette année, l’histoire d’un quadragénaire américain amputé en urgence de ses quatre membres après avoir été léché par un chien avait fait le tour des médias nationaux et internationaux. Si rien n’avait été fait, l’homme serait décédé d’une infection généralisée.

Pour ce peintre en bâtiment, tout a commencé par des vomissements et de la fièvre, lui faisant penser à une grippe. Le lendemain, voyant son état empirer, l’homme s’est rendu à l’hôpital le plus proche.

Des analyses de sang ont révélé que le quadragénaire ne souffrait pas d’une grippe mais avait été infecté par Capnocytophaga canimorsus, une bactérie naturellement présente dans la salive de nombreux chiens et chats.

Cette dernière est généralement inoffensive mais il peut arriver, dans des rares cas, qu’elle se développe rapidement dans le sang de personnes qui ont été mordues ou léchées par un animal infecté. Les médecins ont décidé de lui administrer des antibiotiques mais ont vite dû se résoudre à amputer le pauvre homme dont les tissus avaient commencé à se nécroser.

"Cette bactérie, qu’on trouve dans la salive des chiens et des chats, peut provoquer une infection sévère essentiellement chez des personnes fragiles ou immunodéprimées, comme par exemple les personnes qui n’ont plus de rate. Chez elles, la bactérie peut causer une infection fulminante comme une septicémie (infection du sang) ou une méningite. Les patients qui développent une infection ont un risque de mortalité d’environ 20 %", explique, Julien de Greef, immunologue à Saint-Luc.

Selon un article du Figaro, la littérature scientifique compterait 500 cas de contamination par Capnocytophaga canimorsus. 60 % des contaminations ont eu lieu suite à une morsure et 30 % après le léchage de plaies.

En cas de morsure par un chien ou un chat, la prudence est donc de mise. "En cas de morsure par un chien ou un chat, il est indispensable d’être très attentif et de consulter son médecin traitant ou de se rendre aux urgences. Les personnes immunodéprimées doivent être encore plus prudentes et des antibiotiques devront être prescrits", avertit le médecin.

Maïli Bernaerts