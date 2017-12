Le Salon de l’auto arrive à grands pas et du côté des banques, on fourbit déjà ses armes. Alors que le diesel est décrié de toutes parts et que, d’ici quelques années, il sera banni de nos routes, il est temps de se tourner vers des véhicules plus écologiques, même si la voiture électrique reste encore hors de prix pour de nombreux ménages.

Les véhicules basses émissions (pour autant que les constructeurs ne se contentent pas de l’affirmer sur catalogue) sont une solution pour celui qui veut respecter davantage la planète. C’est pourquoi BNP Paribas Fortis va lancer, dés le 2 janvier, un prêt auto écologique pour les automobilistes respectant l’environnement.

Concrètement, il s’agit d’un prêt à taux préférentiel, fixé à 0,90 %. Si vous prévoyez d’acheter votre prochaine auto à crédit, et que concerné par le réchauffement climatique, vous choisirez un modèle qui émet peu de CO2, l’offre de BNP Paribas Fortis peut vous intéresser.

Le groupe bancaire s’est aussi intéressé au profil du preneur de crédit écologique. Il est ainsi assez étonnant de constater que le montant moyen emprunté pour l’achat d’un tel type de véhicule est de 17.800 €, soit 2.700 € de moins que pour l’achat d’un autre véhicule. La mensualité moyenne remboursée est donc plus faible également, se limitant à 340 € (contre 374 €). Quant à la durée du crédit, elle est aussi plus basse, s’élevant à 54 mois (contre 57).

Contrairement aux idées reçues également, près d’une voiture écologique sur deux est immatriculée en Wallonie. Et l’âge moyen du conducteur intéressé trahit lui aussi un certain pouvoir d’achat, puisqu’il s’établit à 47 ans.

Baptisé prêt auto écologique, il offre un taux plus faible pour autant que le véhicule acheté figure dans les catégories A ou B de l’étiquetage européen sur les catégories d’émissions de CO2, soit des véhicules rejetant des émissions maximales de 130 g/CO2/km pour des véhicules essence et jusqu’à 115 g/CO2/km pour des véhicules diesel.

Pour déterminer les voitures écologiques, BNP Paribas Fortis se réfère au site http://www.energievreters.be