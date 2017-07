Société La Belgique est en proie aux orages, aux pluies abondantes et aux bourrasques de vent depuis le début de l'après-midi. Une situation qui ne devrait pas s'améliorer avant vendredi matin. Afin d'éviter les dégâts des eaux, voici 10 conseils livrés par Leo Verelst du groupe Baloise Insurance.





"1. Évitez toute infiltration

Le meilleur moyen d’éviter les dégâts des eaux reste de prévenir toute infiltration. La météo annonce des pluies intenses ? Vérifiez dès lors que les évacuations d’eau de votre allée ou de votre rue et vos gouttières ne sont pas encombrées par des déchets ou des feuilles mortes.

2. Préparez une lampe de poche

Si l’eau parvient malgré tout à se frayer un chemin dans votre domicile, le risque est grand qu’elle provoque un court-circuit électrique. Un risque qu’il est possible de prévenir partiellement en plaçant vos appareils électriques en hauteur. Il est par contre difficile d’éviter que vos prises ne soient touchées par l’eau. Préparez donc une lampe de poche et/ou des bougies afin de trouver sans difficulté le tableau électrique.

3. Surélevez vos objets de valeur

Placez rapidement vos objets et appareils de valeur en hauteur, afin de limiter les dégâts si vous ne pouvez éviter une infiltration d’eau.

4. Enlevez vos tapis

L’odeur de tapis mouillé peut subsister pendant plusieurs semaines après une inondation et certains tapis, même après séchage ne retrouvent jamais le même aspect. Il est donc clairement conseillé de rapidement les rouler et les mettre à l’abri à l’étage si vous craignez une inondation.

5. Installez un détecteur de fuites d’eau

Si l’eau vient à s’infiltrer, il est nécessaire de prendre les choses en main le plus vite possible. Pour éviter d’avoir à rester éveillé toute la nuit dans l’attente d’une inondation qui pourrait ne pas se produire, il est désormais possible d’installer des détecteurs d’eau intelligents. Ces petits appareils vous préviennent via votre smartphone dès que les premières gouttes s’introduisent dans votre domicile.





Vous n’êtes pas parvenus à éviter des dégâts dus à l’eau? Gardez ces 5 autres petites règles en tête!





6. Évitez des dégâts supplémentaires

Faites votre possible pour que l’eau qui s’invite chez vous aille le moins possible. Bloquez les accès avec des sacs de sable et pompez un maximum d’eau vers l’extérieur.

7. Prenez des photos et contactez votre courtier ou votre société d’assurance

Faites des photos de la situation après l’inondation et informez dès que possible votre assureur. Il pourra ainsi ouvrir un dossier et faire le nécessaire pour que tout soit géré au mieux via votre assurance habitation.

8. Ouvrez portes et fenêtres

Démarrez le nettoyage par l’ouverture des portes et fenêtres. En aérant, vous éviterez que ne s’installent de mauvaises odeurs ou des moisissures.

9. Enlevez les tapis et autres textiles humides

Vos tapis ou d’autres textiles ont été imbibés? Enlevez-les dès que possible de votre chambre. En les séchant à l’extérieur ou dans une autre pièce de votre maison, vous permettrez à votre chambre de sécher plus rapidement. Et si vous avez de la moquette, placez du plastique ou des feuilles d’aluminium entre le sol et vos meubles, afin d’éviter que l’eau n’attaque le bois.

10. Faites attention à l’eau sale

L’eau peut être salie et chargée de déchets à mesure qu’elle déferle dans la rue. Evitez donc de vous déplacer à pieds nus et lavez-vous scrupuleusement les mains après le nettoyage."